Inca o echipa din Romania, aproape de disparitie: A ramas fara antrenor si jucatori

O echipa din Liga a 2-a ar putea fi a treia echipa din acest campionat care sa se retraga, dupa ce miercuri antrenorul si jucatorii si-au reziliat contractele.

Este vorba despre Unirea Tarlungeni, al carui antrenor, Adrian Matei, a facut joi acest anunt.

"Miercuri mi-am reziliat contractul si, din ce am inteles, si jucatorii au facut asta. Nu stiu daca echipa se va retrage, dar fara antrenor si jucatori e greu de crezut altceva. Era clar ca nu mergeam pe o cale buna din toate punctele de vedere.

La inceput am spus ca daca terminam campionat ne vom salva, dar prioritar a fost sa existe bani pentru a merge mai departe.

Gheorghe Serban, patronul, un om foarte ok, dar singurul lucru care trebuia sa se intample era ca el sa fie ajutat de catre autoritatile locale. Cred ca regulamentul nu ajuta fotbalul in acest moment. Cred ca primele trei ligi ar trebuie sa fie profesioniste, iar in Liga 3 sa existe mai putine serii", a spus antrenorul, citat de Sport FM.

Echipa n-a avut bani pentru a organiza meciul de pe teren propriu cu Dacia Unirea Braila, pierzand la masa verde, iar la urmatoarea neprezentare va fi exclusa din campionat.

Unirea Tarlungeni este pe locul 17 din 18 echipe, cu 11 puncte. In acest sezon s-au mai retras din campionatul Ligii a 2-a si Soimii Pancota si ACS Berceni.

CS Unirea Tarlungeni a fost infiintat in anul 1983.

Saptamana trecuta, formatia CS Tunari din Liga a 3-a a fost de asemenea desfiintata.

