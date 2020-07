Inca un arbitru a fost testat pozitiv cu coronavirus

Arbitrul testat pozitiv, al treilea, a fost retras de la delegari.Colegii sai cu care a intrat in contact in ultimele zile au intrat in izolare, urmand sa fie testati din nou.Lotul pentru Liga 1 si meciurile din play-off-ul Ligii 2 cuprinde 70 de arbitri . Acestia au efectuat pana acum trei teste, de la inceputul lunii iunie si pana in prezent. Costurile acestor testari sunt suportate integral de Federatia Romana de Fotbal, a precizat FRF.