Inca un campionat a fost oprit "definitiv" din cauza pandemiei de coronavirus

In urma prelungirii starii de alerta, declarata de autoritatile de la Caracas pentru o perioada suplimentara de 30 de zile si a masurilor de izolare, consiliul de administratie al FVF a decis "suspendarea definitiva a sezonului 2020 in prima si a doua divizie, tinand cont de indisponibilitatea respectarii calendarului", se arata intr-o rezolutie aprobata de Federatia venezueleana, data publicitatii vineri."Rezultatele meciurilor disputate sunt anulate si invalidate, la fel si clasamentul", precizeaza rezolutia. Ultimele partide s-au disputat pe 9 martie, inainte de intrarea in izolare a Venezuelei si interzicerea oricarei activitati sportive.Dupa sase etape, in clasament conducea echipa Zamora FC, cu 16 puncte, urmata de campioana en titre, FC Caracas, 14 puncte, si de Deportivo Lara, 13 puncte.