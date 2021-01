Inca un caz de coronavirus la campioana Italiei, Juventus. Derby-ul cu AC Milan de miercuri, in pericol

Cuadrado este asimptomatic si a fost plasat in izolare, dupa rezultatul primit marti. Rezultatul testului efectuat de Sandro a fost anuntat luni.Lotul echipei Juventus si-a amanat plecarea la Milano dupa acest al doilea caz de infectare. Miercuri dimineata, sunt asteptate ultimele rezultate ale testelor pentru depistarea noului coronvairus, efectate in cadrul clubului torinez.Derbiul AC Milan - Juventus este prghramat, miercuri, de la ora 21.45, in etapa a XVI-a a campionatului italian Serie A.Citeste si: VIDEO Echipa lui Marius Sumudica, pe primul loc in Turcia. Antrenorul roman a dansat pe teren. Gol marcat de Alex Maxim