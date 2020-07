Inca un deces in lumea fotbalului, din cauza coronavirusului

Hudaev era si medicul echipei Metalist Harkov."In numele presedintelui federatiei de fotbal din Ucraina, Andrii Pavelka, antrenorului principal al echipei nationale, Andrei Sevcenko, si al intregii familii a fotbalui ucrainean, transmitem cele mai profunde condoleante familiei sale", a declarat UAF intr-un comunicat.Hudaev colabora cu UAF din 2016 si cu Metalist de 20 de ani. El a mai lucrat pentru echipa nationala in 2010.Pana in prezent s-au inregistrat aproape 65.000 de cazuri de infectare cu noul coronavirus in Ucraina si peste 16.000 de decese.