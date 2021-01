Inca un meci din Premier League a fost amanat. Intreg lotul unei echipe din campionatul Angliei e plasat in izolare

Incepand de saptamana trecuta, mai multi jucatori si angajati ai clubului Aston Villa au fost testati pozitiv cu noul coronavirus, astfel ca tot lotul a fost plasat in izolare. La sfarsitul saptamanii trecute, clubul a trebuit chiar sa-si inchida complexul de antrenament din cauza numarului mare de persoane infectate.Meciul din Cupa Angliei, pierdut in fata formatiei Liverpool (1-4), a avut loc, vineri, insa Villa a fost nevoita sa joace cu fotbalisti de la academie si de la formatia U23.Partida dintre Aston Villa si Tottenham, programata, miercuri, in etapa a XVIII-a a campionatului Angliei, a fost de asemenea amanata.Conducerea clubului spera ca o parte dintre jucatori isi vor putea relua pregatirile duminica. Miercurea viitoare, Villa trebuie sa joace, in deplasare, cu Manchester United Echipa antrenata de Dean Smith mai are un meci amanat, cel cu Newcastle. Aceasta intalnire a fost amanata din decembrie pentru 23 ianuarie, dupa ce oaspetii au avut multe cazuri de Covid-19 in lot.Citeste si: Femeia momentului in Premier League. De la filme necenzurate la sefia unui mare club din Londra