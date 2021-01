Inca un meci fara victorie pentru Nice, cu Adrian Ursea pe banca. Ce spune antrenorul roman: "Inainte sa alergi, trebuie sa stii sa mergi"

"Am avut o prima repriza foarte interesanta, in care am reusit sa punem in aplicare tot ce voiam. In a doua repriza am cedat in unele momente controlul balonului, ar fi trebuit sa fim mai eficienti. Insa consider, in ciuda rezultatului, ca am facut lucruri coerente. A fost foarte interesant in aceasta seara grupul, nu a iesit cineva in evidenta, jucatorii au ramas simpli in joc. Inainte sa alergi, trebuie sa stii sa mergi, luam lucrurile pas cu pas, depinde de noi sa gasim mijloacele pentru a fi mai eficienti si a castiga meciuri ", a spus Ursea, potrivit L'Equipe.Formatia OGC Nice, antrenata de Adrian Ursea, a remizat sambata seara, in deplasare, scor 1-1, cu echipa Metz, intr-un meci din etapa a XIX-a a campionatului Frantei. Au marcat: Boye '79 / Gouiri '18 (penalti).Cu Ursea antrenor, echipa Nice a inregistrat o singura victorie din sapte meciuri.Citeste si: VIDEO Derapaj rasist in Turcia la adresa lui Marius Sumudica: "E un circar, se comporta ca un tigan"