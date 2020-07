Incredibil, dar adevarat. Testele pozitive de Covid 19, de la CFR Cluj, au fost false

Testele pozitive facute jucatorilor de la campioana CFR Cluj au fost fals - pozitive.S-a intamplat in urma cu o saptamana si jumatate, atunci cand CFR Cluj nu a putut sa joace meciul cu FCSB , din cauza coronavirusului.Ca urmare a acestei situatii create, echipa noastra nu a putut disputa meciul cu FC Botosani duminica, asa cum era programat initial, acesta fiind reprogramat pentru data de astazi. In urmatoarele 6 zile, CFR 1907 Cluj va trebui sa joace 3 meciuri , toate extrem de importante pentru clubul nostru. E important de mentionat faptul ca pana astazi, echipa a fost privata de posibilitatea desfasurarii antrenamentelor, fapt care poate afecta forma baietilor in aceste meciuri ramase.De asemenea, faptul ca antrenorul principal al echipei noastre, Dan Petrescu , alaturi de o parte a staff-ului sau tehnic nu vor putea fi alaturi de echipa in urmatoarea perioada este un mare handicap al echipei noastre in lupta pentru titlu.Suntem alaturi 100% de jucatorii si staff-ul tehnic care au fost testati pozitiv si ne dorim sa se insanatoseasca cat mai repede pentru a putea sa revina alaturi de echipa.Toti cei implicati in viata echipei: jucatori , conducatori si angajati, alaturi de familiile noastre, am trecut printr-o perioada extrem de dificila, suntem epuizati de eforturile depuse si de stresul la care am fost supusi", se arata in comunicatul campioanei CFR Cluj.