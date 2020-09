Intalnire decisiva pentru viitorul lui Lionel Messi. Tatal argentinianului i-a chemat la discutii pe sefii Barcelonei

Despartirea lui Lionel Messi de Barcelona s-ar putea definitiva in orele urmatoare, starul Barcelonei fiind dorit cu ardoare de Pep Guardiola la Manchester City . Zilele trecute, fotbalistul sud-american i-a informat pe conducatorii clubului blaugrana ca vrea sa plece si a lipsit de la primele antrenamente in vederea sezonului urmator.Pentru clarificarea situatiei, la Barcelona a ajuns si Jorge Messi, tatal si impresarul lui Lionel, care se va intalni miercuri cu presedintele Barcei. Pe de-o parte, Leo Messi si-ar dori o despartire amiabila de clubul la care a jucat intreaga cariera, in conditiile in care contractul ii expira abia la anul, in 2021, in timp ce sefii Barcelonei se agata de clauza contractuala de 700 de milioane de euro