Inter Milano e noua campioana a Italiei. Echipa romanului Ionut Radu a pus capat dominatiei lui Juventus

I C A M P I O N I D E L L' I T A L I A S I A M O N O I. 1️⃣9️⃣⚫️🔵#IMScudetto #IMInter #ForzaInter - Inter (@Inter) May 2, 2021

Cu patru etape inainte de finalul sezonului, Inter are 82 de puncte, in timp ce Atalanta (locul 2) are 69 de puncte, astfel ca nu-i mai poate depasi pe milanezi.In precedentele noua sezoane, titlul in Italia a fost castigat de Juventus.Rezultate inregistrate duminica in Serie A:Bologna - Fiorentina 3-3Au marcat: Palacio '31, '71, '84 / Vlahovic '22 (penalti), '73, Bonaventura '64 Napoli - Cagliari 1-1Au marcat: Osimhen '13 / Nandez '90+4Sassuolo - Atalanta 1-1Au marcat: Berardi '52 (penalti) / Gosens '32In minutul 22, de la oaspeti a fost eliminat Gollini. Si de la gazde a fost eliminat un jucatori , Marlon '74.Atalanta a ratat un penalti in minutul 76, prin Muriel.La Sassuolo, Vlad Chiriches a jucat pana in minutul 46. Romanul a primit un cartonas galben in minutul 35.Partidele Udinese - Juventus si Sampdoria AS Roma au loc tot duminica, iar confruntarea Torino - Parma este programata luni.