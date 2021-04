Inter Milano se indreapta spre titlu in Italia. Echipa lui Ionut Radu s-a distantat de rivalele Milan si Juventus

Unicul gol al meciului a fost marcat de Romelu Lukaku, in minutul 31, intr-o partida in care portarul roman Ionut Radu a fost rezerva la Inter.In clasament, Inter este pe primul loc, cu 68 de puncte (si cu o restanta de disputat), in timp ce AC Milan este pe doi, cu 60 de puncte, iar Juve pe trei, cu 58 de puncte.