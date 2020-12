Internationalul Sergiu Hanca, dupa tragerea la sorti a preliminariilor CM 2022: "E o grupa frumoasa. Ma bucur ca am picat cu Islanda"

"E o grupa frumoasa, pentru ca era clar ca era o echipa din prima grupa valorica foarte puternica. Aceasta este Germania si ma bucur fiindca am picat cu Islanda, pentru ca putem sa ne revansam pentru esecul pe care l-am avut in semifinalele play-off-ului pentru EURO. Putem sa ne revansam fata de toti cei care au crezut in noi, fata de tara, de suporteri, de familie, de toata lumea si cred ca e un moment prielnic pentru a face asta si ma bucur. Dar si Macedonia de Nord este in grupa cu noi, au si ei o echipa buna, s-au calificat la EURO, daca nu ma insel. Va fi o grupa interesanta. Cu siguranta Germania este o forta in momentul de fata, toata lumea stie ce echipa au nemtii si s-a vazut Bayern Munchen ce a facut. Au foarte multi jucatori acolo, dar sunt doua meciuri , tur-retur. Trebuie sa fim increzatori, trebuie sa avem o mentalitate foarte buna si o atitudine iesita din comun si avem si noi sansa noastra", a declarat Sergiu Hanca pentru Telekom Sport.Hanca crede ca in primul meci Romania ar trebui sa intalneasca un adversar considerat mai slab: "Cred ca ar fi cel mai bine in primul meci, indiferent pe cine intalnim, sa castigam, sa incepem bine campania, dar mi-as dori o echipa mai slab cotata, Liechtenstein sau Armenia, pentru ca avem nevoie de un start bun. Sa incepem cu dreptul si sa avem moral pentru celelate meciuri din grupa. Cred ca obiectivul nostru trebuie sa fie calificarea la Mondial, nimic altceva. Fotbalul din ziua de azi este foarte imprevizibil. Eu cred in valoarea jucatorului roman, trebuie sa avem o mentalitate si o atitudine iesite din comun. Plus ca in aceasta perioada, cu acest Covid-19, nimic nu este sigur. Asa ca sa fim suta la suta la meciurile pe care le vom disputa, sa avem toti acelasi obiectiv si anume calificarea la Campionatul Mondial", a mai spus Sergiu Hanca.Romania face parte din Grupa J a preliminariilor europene ale Cupei Mondiale din 2022, alaturi de Germania, Islanda, Macedonia de Nord, Armenia si Liechtenstein, s-a stabilit, luni, in urma tragerii la sorti de la Zurich. Europa va trimite la turneul final din Qatar 13 reprezentative.Citeste si: Nationala feminina de handbal a pierdut cu Norvegia la Euro, dar si-a recastigat sperantele. Tricolorele s-au predat in ultimele 15 minut