VIDEO Interviu cu Florin Tanase, revenit la nationala dupa 3 ani. Cum a inceput fotbalul si ce sfaturi le da parintilor

Conform site-ului frf.ro, Florin Tanase a oferit un interviu cu cartile pe fata, din care se poate afla, printre altele, cum s-a nascut dragostea sa pentru nationala , pe ce post din ofensiva se simte cel mai confortabil, dar si ce sfaturi le ofera parintilor ai caror copii practica fotbalul."La echipa nationala trebuie sa vii montat si sa dai totul pentru ca sunt milioane de suporteri in spate care asteapta rezultate bune. Meciurile la echipa nationala te ajuta foarte mult pentru un transfer in strainatate, sunt meciuri europene. Pasiunea mea pentru echipa nationala s-a nascut de cand eram mic si vedeam masinile pe strada cu tricolorul in geam. Ma simt cel mai confortabil pe postul de mijlocas ofensiv, in 4-2-3-1, in spatele varfului", a spus Tanase."In cariera ai nevoie de sansa si de o persoana care sa te vada si sa te selecteze. Eu inca de la varsta de 3 ani ma jucam cu mingea, a fost visul meu sa ajung fotbalist. Pe parinti ii sfatuiesc sa-si sustina baietii, asta daca vad potential. Daca nu ai potential..., si aici unii parinti sunt subiectivi. Nu este bine ca parintii sa puna presiune pe antrenori . Tatal meu nu a venit sa ma vada la meciuri pana am implinit 14 ani", a completat Florin Tanase.