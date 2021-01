Intra FCSB in carantina la intoarcerea din Turcia? Patronul Becali a luat foc: "Am alergie la prostie"

FCSB e singura echipa din Romania care a parasit tara in aceasta scurta perioada de pauza competitionala, insa ros-albastrii nu si-au luat toate masurile de precautie privind cadrul legal in care se va face revenirea in tara."Exceptie de la lege fac echipele care participa la competitii sportive. Ce inseamna asta? Omul se duce, sta izolat sau joaca fotbal, dar competitie sportiva inseamna si pregatire, nu trebuie sa fie un meci neaparat, pregatim competitia. Noi ne-am interesat cand am plecat, am cerut hartie, iar ei ne-au zis ca nu ne dau hartie dinainte", a declarat patronul FCSB, Gigi Becali, la DigiSport."Mai mare siguranta e ca nu jucam amicale, nu avem cum sa luam virusul. E mai sigur cand faci doar pregatire decat cand joci cu altii. Habar n-au, asa e Romania, e incompetenta mare. Daca nu e legal, aia e, ne dam in judecata. Sa zica judecatorul si gata. N-au cum sa ne bage in carantina ca nu ii lasa legea", a subliniat Gigi Becali."Celelalte cluburi n-au inteligenta, de asta n-au mers in strainatate. De aia au intrat in faliment, ca n-au inteligenta. Am alergie la prostie, nu pot sa-l las pe prost in pace, ca nu pot", a incheiat Becali.Citeste si: FOTO Simona Halep, in vacanta cu iubitul la Valea Doftanei. Cum a fost primita de localnici