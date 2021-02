Ioan Niculae, asteptat de politie sa se predea. Cat a platit miliardarul sa vaneze un elefant de patru tone in Africa

Milionar excentric, patronul clubului de fotbal Astra Giurgiu a dus o viata de lux.Ioan Niculae nu s-a uitat la bani cand a venit vorba de pasiunile sale.Omul de afaceri a scos sute de mii de euro pentru hobby-ul sau, vanatoarea.In 2014, miliardarul roman a platit bani foarte multi pentru a vana un elefant de 4 tone in indepartata Africa. In jur de 40 000 de euro l-a costat acest trofeu.Pe langa acesti bani, Ioan Niculae a dat 50 000 de euro numai pentru impaierea si transportul animalului in Europa.Toate aceste lucruri extravagante au atras atentia diferitelor organizatii pentru protectia animalelor din lume, care l-au atacat pe omul de afaceri roman.Din cauza pasiunii sale pentru vanatoare, Ioan Niculae era s-o pateasca rau in ultima perioada.Conform unor surse Ziare.com, miliardarul a fost bolnav de COVID - 19, s-a vindecat, insa la putin timp a iesit in padure unde a facut o forma grava a noului coronavirus.Ioan Nicolae a ajuns pe patul de spital, unde a luptat din greu cu virusul, pe care l-a invins in cele din urma.Patronul Astrei Giurgiu este unul dintre cei mai bogati oameni ai Romaniei, cu o avere de peste 1 miliard de euro.El a primit 5 ani cu executare, intr-un dosar de coruptie.CITESTE SI: