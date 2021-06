Cine este jurnalista care va comenta meciurile de la Euro 2020 pentru Pro TV FOTO

In echipa de comentatori a fost inclusa si jurnalista Ioana Cosma (47 ani), una dintre cele mai vechi voci ale statiei tv, care are peste 20 de ani de experienta in domeniu.Ioana Cosma, care este si realizatoare de emisiuni la Pro X, nu se afla la prima experienta de comentator, ea fiind in fata microfonului si la finala Cupei Romaniei de fotbal feminin, disputata in 2019, dar si la un meci al nationalei feminine a Romaniei, contra Belgiei, disputat in acelasi an.Campionatul European de fotbal va incepe vineri, 11 iunie, cu meciul Italia - Turcia.