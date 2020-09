Ion Craciunescu, fost arbitru de fotbal, implineste 70 de ani. Singurul arbitru roman care a fost la centru intr-o finala de Champions League

Ion Craciunescu a inceput sa joace fotbal in 1960, la Chimia Ramnicu Valcea, apoi la echipa de tineret a Universitatii Craiova.In 1975, dupa abandonarea activitatii ca jucator, s-a dedicat arbitrajului. Incepand din 1978, a facut parte din lotul divizionar C al arbitrilor, din 1979 din lotul B, iar din 1981 din lotul A, conform volumului "Enciclopedia educatiei fizice si sportului din Romania" (Ed. Aramis, 2002, Vol. I).Din 1984, devine arbitru international FIFA . Arbitru cu un inalt grad de profesionalism, a condus la centru, peste 200 de jocuri in campionatul primei divizii si peste 80 de intalniri internationale, intre care finala Campionatului European de tineret din 1988 si finala Campionatului European de juniori din 1992.Este singurul arbitru roman care a fost la centru intr-o finala de Champions League. Este vorba de finala Cupei Campionilor Europeni dintre Ajax Amsterdam si AC Milan , desfasurata la Viena in ziua de 24 mai 1995.In pofida experientei si a profesionalismului, cartea sa de vizita nu cuprinde si participarea la un turneu final al Campionatului Mondial, unde ar fi avut dreptul, fiind impiedicat de motive conjuncturale, noteaza enciclopedia citata. In schimb, a arbitrat meciurile Japonia - Nigeria si Mexic - Nigeria din cadrul Cupei Regelui Fahd, competitie desfasurata in Arabia Saudita in ianuarie 1995. Denumirea actuala a intrecerii este Cupa Confederatiilor FIFA.S-a retras din arbitraj in 1996, un an mai tarziu devenind presedintele echipei de fotbal Universitatea Craiova , unde a activat pana in vara anului 1998.A indeplinit o serie de responsabilitati in cadrul Comisiei Centrale de Arbitri a Federatiei Romane de Fotbal. A fost observator federal si observator FIFA, precum si membru in grupul de observatori pentru arbitri al UEFA A devenit si presedinte executiv al clubului de fotbal Chindia Targoviste, echipa infiintata in anul 2010.A fost presedinte al Comisiei Centrale a Arbitrilor in intervalul iunie 2003 - octombrie 2005. In 2011, redevine presedinte al CCA, functie din care este demis in august 2012, decizia fiind luata de Comitetul Executiv al Federatiei Romane de Fotbal. In mai 2013 insa, Ion Craciunescu reuseste sa castige, la Tribunalul Valcea, dreptul de a fi repus in functie de Federatia Romana de Fotbal. A ramas presedintele CCA pana in iulie 2013, cand a demisionat.In octombrie 2010, Ion Craciunescu a fost inclus de catre Federatia de Istorie si Statistica a Fotbalului in topul celor mai buni 100 de arbitri din perioada 1987-2011, aflandu-se pe locul 44, cu 40 puncte.In martie 2008, i-a fost conferit Ordinul "Meritul Sportiv" clasa a III-a, "in semn de inalta apreciere pentru rezultatele remarcabile obtinute atat in competitiile sportive interne, cat si pe plan international".In prezent, Ion Craciunescu este analist si comentator de fotbal.