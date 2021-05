Ion Dichiseanu si pasiunea nebuna pentru giulesteni: "Eu m-am nascut rapidist"

In cazul lui Dichiseanu, alegerea a fost simpla. "Sunt rapidist din nastere. Sunt fiu de ceferist, crescut printre liniile de cale ferata, chair era sa ma calce trenul la un moment dat", a povestit Dichiseanu pentru TelekomSport.Atunci cand avea spectacole in strainante, el obisnuia sa sune la Ambasade pentru a se interesa de rezultatele Rapidului.Dupa ce a absolvit Teatrul din Bucuresti, in 59, Dichiseanu mergea la mai toate partidele, fie acasa, fie in deplasare."Ne suiam in tren si mergeam cu echipa. Era trenul plin de actori, de cantareti, de regizori, lumea buna. Toti erau rapidisti. Eram innebuniti dupa baieti. Ne tineam dupa Rica Raducanu, dupa Culae Lupescu sau Dan Coe. Faceam deplasarile cu ei, la cusete. Ce povesti frumoase, ce amintiri! A mers si saraca Stela Popescu cu noi intr-o deplasare, cand m-a confundat unul cu nea Mircea Lucescu . De s-a speriat biata Stela", si-a amintit actorul.In martie 2019, el a asistat la un meci al Rapidului in Liga a treia, fiind atunci insotit de Mircea Lucescu si de primarul de-atunci al Sectorului 1, Dan Tudorache Dichiseanu traia partidele Rapidului la intensitate maxima, fie de pe stadion, fie de-acasa. "Ma consum enorm la meciuri ", spunea el.