Record! Cate transmisii in direct de la evenimente sportive a facut regretatul Ion Ghitulescu

Din anul 1951 a fost reporter la Radiodifuzunea Romana, sectia sport, iar din 1960, pana in 1989, seful Sectiei Sport si Informatii din cadrul aceleiasi institutii. Din anul 1990, pana in 1996, a fost director al Directiei Programe a SRR.In calitate de comentator sportiv, a efectuat peste 1700 transmisii in direct de la diverse evenimente sportive (toate insumand peste 1.000 de ore), dintre care peste 130 au fost transmisiuni ale echipei nationale de fotbal.Printre evenimentele la care a luat parte, ca trimis special al Radiodifuziunii, de unde a realizat transmisii live sau inregistrate, se numara: Jocurilor Olimpice (1960, 1964, 1972, 1980, 1984, 1992, 1996), Campionatele Mondiale de fotbal (1966, 1990, 1994), Campionatele Mondiale de handbal.