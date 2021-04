Ion Tiriac le tine partea bogatilor din fotbal. "Nu a fost tampita aceasta Superliga. Sportul e o mare, mare afacere. Cine nu recunoaste inseamna ca e orb"

Miliardul roman crede ca ideea infiintariilor acestei competitii a fost una buna si nu intelege de ce politicul s-a bagat in sport."Cu tot respectul, sportul exista mult mai putin decat exista pe vremea lui Coubertin (n.r - parintele Jocurilor Olimpice Moderne).Ala a murit demult, iar acum sportul e o mare, mare afacere. Sportul e un businees, cine nu recunoaste inseamna ca e orb! Totul costa sute de milioane. Cand un jucator ajunge sa coste 200 de milioane de euro, te intrebi unde merge acest business.Nu a fost tampita aceasta Super Liga, adica sa alegi 12 echipe care sa joace intre ele intr-un fel mult mai organizat. Dimineata e Manchester United Barcelona , dupa-amiaza e Real Madrid Chelsea . Unde e fotbalul mare? Undeva intre Spania si Anglia.Eu cred ca ideea nu era rea absolut deloc. Dar cand se baga politicul in sport, vezi unde ajungem, cu domnul prim-ministrul al Marii Britanii (n.r - Boris Johnson ).E in regula, si presedintele Frantei a luat pozitie acum, dar trebuia sa ia pozitie mai de la inceput, ca sa limiteze aceste excese in economia si business-ul sportului. Dar acestea sunt decizii sau filosofii care ma depasesc", a spus Ion Tiriac pentru gsp Mai multe cluburi au anuntat oficial ca fondeaza Superliga Europeana de fotbal, insa doar dupa cateva zilele s-au retras din proiect si competitia nu va mai avea loc.Seful lui Real Madrid Florentino Perez , urma sa fie presedintele Superligii.