Ionel Gane, antrenorul lui Dinamo: "Mai raman pentru doua meciuri si apoi vedem de la anul ce va fi"

"Avem o perioada buna pe plan sportiv, mai ales pentru modul cum rezistam. In ultimele zile cei din DDB au discutat cu jucatorii, ei incearca sa gaseasca solutii. La partea spaniola sunt solutii care nu sunt rezolvate. Eu mai raman pentru aceste doua meciuri si apoi vedem de la anul ce va fi. Dedicam victoria suporterilor, stim ca ne sprijina si ne bucuram ca le dam aceasta satisfactie", a declarat Gane.Formatia Dinamo a invins, vineri, pe teren propriu, cu scorul de 4-1, echipa Poli Iasi , in etapa a XIII-a a Ligii I.Citeste si: Dinamo a demolat-o pe Poli Iasi si a ajuns la a treia victorie consecutiva in Liga 1