Iar vin banii la Dinamo: "Pana vineri se va plati un salariu sau doua". Antrenorul si jucatorii nu mai cred in nimic

"Nu a venit niciun ban, asa cum am terminat anul, asa l-am inceput. Am avut o intalnire cu Serdean si Talnar si ne-au spus ca pana vineri o sa se plateasca un salariu sau doua. Le-am transmis ca nu credem nimic, ca ce a facut Cortacero a fost josnic. Daca nu se intampla asta e foarte grav. Este o mare stare de ingrijorare in randul nostru, baietii au fost fara bani de Sarbatori, sunt nemultumiti", a declarat Gane la Digisport.El a mai spus ca a fost informat ca sunt bani pentru testele Covid pe care jucatorii urmeaza sa le efectueze maine si pentru vizita medicala de joi.Citeste si: Dan Petrescu, ca si instalat la noua echipa. Va pleca de pe ultimul loc si va antrena trei fotbalisti romani