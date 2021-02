Antrenorul lui Dinamo, despre meciul cu FCSB: "E un moment unic in cariera, stiu gustul victoriei"

"Este un moment unic in cariera. L-am simtit ca jucator, apoi ca antrenor, stiu gustul victoriei si vreau sa ma bucur de fiecare moment al jocului. Cea mai frumoasa amintire? Succesul din 2017, cu Arena plina, 2-1 cu golul lui Hanca din penalty, in minutul 91. Am avut suporterii langa noi, o atmosfera senzationala, a fost un meci de poveste! Echipa este motivata, imi pare rau ca nu avem suporteri in tribune! Pe jucatori ii simt foarte motivati si increzatori dupa ultimele etape de campionat ", a declarat Gane, pentru site-ul oficial al clubului Dinamo.Gane a afirmat ca la acest derby nu conteaza pozitiile in clasament: "Rivalitatea dintre cele doua echipe este atat de mare incat pozitia din clasament conteaza mai putin. Nu exista o favorita. Suflarea dinamovista se pregateste de inca un moment istoric, al treilea sold-out consecutiv la un meci fara spectatori in Romania...Va dati seama cum ar fi sa le multumim printr-o victorie? Suporterii nostri asteapta autocarul, ne transmit toata energia lor, ei traiesc pentru echipa. Sper din toata inima sa reusim un rezultat pozitiv!".Citeste si: