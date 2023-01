Ionut Badea, demis de la Pandurii. Grigoras, favorit sa-i ia locul

Ionut Badea a fost dat afara, sambata, din functia de antrenor principal al formatiei Pandurii Targu Jiu.

Anuntul a fost facut de Daniel Burlan, reprezentant al clubului gorjean, care a mai precizat ca, impreuna cu Badea, vor pleca si toti colaboratorii tehnicianului, dar si presedintele executiv Eugen Parvulescu.

"In calitate de reprezentant al principalului finantator al Clubului Pandurii Lignitul Targu Jiu, am luat decizia de a schimba din functiile detinute la echipa de fotbal, intregul staff tehnic al antrenorului Ionut Badea, pentru rezultatele slabe pe care le-a avut echipa in acest sezon. Impreuna cu antrenorii Ionut Badea, Dragos Radu, Vasile Stan si Luigi Maione va fi schimbat si presedintele executiv Eugen Parvulescu, pentru ca avea sarcina de a lua masuri in cazul in care echipa nu are rezultate si nu a facut acest lucru", a spus Balan pentru site-ul oficial al gruparii din Targu Jiu.

Decizia conducerii gorjene vine ca urmare a rezultatelor proaste inregistrate de Pandurii in acest sezon.

Dupa 10 etape jucate, Pandurii ocupa ultimul loc al clasamentului din Liga I, cu doar 6 puncte.

Foarte probabil, locul lui Ionut Badea la Pandurii va fi luat de Petre Grigoras, liber de contract.

I.G.

Ads