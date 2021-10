"În loc să murim de cancer, am făcut infarct!" Declarația antrenorului echipei de pe ultimul loc din Liga 1

Antrenorul echipei Academica Clinceni, Ionuţ Chirilă, a afirmat luni, că nu îşi explică eşecul cu Universitatea Craioa,, scor 0-5, din Liga I.

"Nu-mi explic cum am jucat excepţional 15 minute, în care am controlat jocul şi nu prevedea nimeni acest dezastru şi, în loc să murim ca un bolnav de cancer, adică uşor-uşor, noi am făcut infarct.

După minutul 15, parcă ne-a împuşcat cineva din elicopter. Nu poţi să joci fantastic 15 minute, iar în celelalte 75 să nu exişti. Ăsta e rezultatul. Un rezultat normal, diferenţă de valoare. Craiova poate să alinieze trei echipe de play-off. Am pierdut mijlocul terenului, le-am spus jucătorilor că trebuie să avem o circulaţie şi o posesie superioară faţă de meciurile cu Botoşani şi FCSB pentru a avea o şansă. Dacă reuşeam să ţinem jocul ăsta, puteam să ducem.

Am reuşit asta doar 15 minute. După aceea, linia de mijloc a Craiovei ne-a pulverizat. Le-am spus că nu putem să facem joc de tatonare cu Craiova. Facem ori joc de intercepţie, ori nu facem. Dacă toţi jucătorii Craiovei sunt letali cu faţa de joc, avem probleme mari. N-am reuşit să facem chestia asta şi ăsta a fost rezultatul. Încă am semnul acesta de întrebare cum am reuşit să începem jocul aşa şi cum am căzut definitiv.Eu am spus că trebuie să urcăm la joc şi, după cum am văzut că începe acest joc, dominând în primele 15 minute, s-a întâmplat ceva.

Vom analiza ce s-a întâmplat. E un mare semn de întrebare. Adică să te prăbuşeşti... noi n-am avut după momente bune sau mai puţin bune. În minutul 15 s-a încheiat jocul şi a fost o singură echipă de pe teren. Trebuie să spunem lucrurile aşa cum sunt. Noi trebuie să batem alte echipe de nivelul nostru şi să recuperăm punctele în viitor", a spus Ionuţ Chirilă, după meci la Digisport.

După 12 etape, Academica Clinceni are doar trei puncte.

