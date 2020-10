Lupescu, convins de petrodolarii arabilor sa mearga in Golf. Ce salariu fabulos va avea in Arabia Saudita

Romanul se va ocupa de echipa nationala a Arabiei Saudita, care vrea calificarea la Campionatul Mondialul din Qatar, din 2022.Nationala araba este pe locul 2 intr-o grupa cu Uzbekistan, Singapore, Palestina si Yemen.900.000 de dolari va incasa anual Ionut Lupescu in cei trei ani de contract, anunta Prosport.In comparatie, la FIFA , unde romanul lucra tot pe zona tehnica, castiga 30.000 lunar.Lupescu a vrut sa se intoarca in tara si sa participe la dezvoltarea fotbalului romanesc, insa a fost invins categoric de Razvan Burleanu la alegerile pentru sefia FRF , in 2018.