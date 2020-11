Fundasul Nedelcearu, dupa "dubla" reusita la nationala: "Din pacate mai avem de imbunatatit"

"Sunt fericit ca am inscris de doua ori, speram sa marchez. Din pacate mai avem de imbunatatit, fiindca jocul din a doua repriza a lasat de dorit. Nu ma asteptam sa fiu capitan (n.r.: dupa schimbarea lui Razvan Marin ), dar acest lucru ma bucura. Avem valoare si putem merge la Mondiale, la Campionate Europene. Astept cu nerabdare duelul cu Haaland, daca voi juca, astfel de meciuri te fac sa realizezi la ce nivel esti", a spus Nedelcearu la ProX, conform news.ro.El a vorbit si despre situatia in care se afla Dinamo : "Mi-e greu sa vorbesc de Dinamo. Am incredere in domnul Contra, in unii colegi pe care i-am avut, sper ca vor rezolva lucrurile si vor urca in clasament".Reprezentativa Romaniei a invins nationala Belarusului, cu scorul de 5-3 (4-0), intr-un meci amical disputat miercuri seara, pe stadionul "Ilie Oana" din Ploiesti.Au marcat Mitrea '11, R. Marin '20, Nedelcearu '31, '55 si Puscas '44 pentru tricolori , respectiv Kendysh '63, Bakhar '80 si Klimovich '90+2 pentru oaspeti. Belarus a ratat un penalti prin Yablonski, in minutul 83.Pentru tricolori urmeaza meciurile cu Norvegia (15 noiembrie, Bucuresti) si cu Irlanda de Nord (18 noiembrie, Belfast), din Liga Natiunilor.Citeste si: Gura de oxigen pentru nationala lui Mirel Radoi. Victorie in amicalul cu Belarus, intr-un meci cu 8 goluri