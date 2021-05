Portarul Ionut Radu a castigat titlul in Italia, dar a fost "ars" la bani. Presedintele lui Inter i-a socat pe fotbalisti

Inter, care a cucerit recent titlul de campioana in Serie A, a inregistrat pierderi de peste 100 milioane de euro in sezonul trecut, pe fondul pandemiei de coronavirus.Zhang doreste ca fiecare dintre fotbalistii lui Inter, inclusiv portarul roman Ionut Radu , si membrii staff-ului tehnic sa renunte la salariul pe doua luni, care nu a fost inca platit, ceea ce ar reprezenta o suma de aproximativ 25 milioane de euro brut.Clubul milanez trebuie sa obtina rapid o reducere a masei salariale de circa 15%, achitand totodata sumele datorate pana la 31 mai, pentru a respecta cerintele federatiei, precizeaza publicatia sportiva italiana.In cazul unui refuz al jucatorilor, presedintele lui Inter va trece la planul B, care se bazeaza pe o modificare a contractelor individuale, in vederea unei micsorari a notei de plata pana la finele lunii iunie, permitandu-le totodata jucatorilor sa incaseze sumele datorate, adauga Gazzetta dello Sport.