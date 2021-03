Mirel Radoi a luat decizia in privinta portarului Ionut Radu. Jucatorul de la Inter Milano fusese "blocat" in Italia

Ca urmare, selectionerul Mirel Radoi a decis sa-l cheme in cantonamentul nationalei pe Ionut Radu, chiar daca in locul acestuia a fost convocat de urgenta Florin Iacob de la UTA. Astfel, Romania va beneficia la urmatoarele meciuri de serviciile a patru portari: Nita, Radu, Lazar si Iacob. "Desi autoritatile medicale din Milano au introdus initial restrictia pentru jucatorii lui Inter Milano de a calatori si a raspunde convocarilor de la loturile nationale, situatia s-a schimbat total. Astfel, autoritatile au permis fotbalistilor sa participe la actiunile echipelor nationale, in baza unui rezultat negativ obtinut la testarea COVID.Portarul Ionut Radu, convocat initial de Mirel Radoi in lotul de 24 de jucatori pentru meciurile Romaniei din martie, s-a testat si rezultatul este negativ. Astfel, Radu se va alatura in aceasta seara lotului in cantonamentul de la Mogosoaia!Bine ai venit si bine ai revenit, Ionut! LUPTAM IMPREUNA!", se arata in comunicatul FRF Citeste si: