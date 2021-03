Portarul Ionut Radu a primit dreptul de a veni la nationala. Ce va face acum selectionerul Radoi?

La testele efectuate duminica, a fost inregistrat doar un caz pozitiv, dar acesta nu este din randul jucatorilor, astfel ca fotbalistii convocati pot merge la primele reprezentative. Este cazul jucatorilor Lukaku (Belgia), Brozovic si Perisic (Croatia), Eriksen (Danemarca), Skriniar (Slovacia), Hakimi (Maroc) si Radu. Nu vor pleca Lautaro Martinez (Argentina) si Alexis Sanchez (Chile), care nu mai au de ce sa mearga la echipele lor nationale, dupa ce etapele din prelimianriile CM, programate la finalul acestei luni, in America de Sud, au fost amanate.Situatia este diferita pentru internationalii italieni Barella, Bastoni si Sensi, care nu au primit inca permisiunea autoritatilor sanitare milaneze sa mearga la nationala Italiei si raman pentru moment la Appiano Gentile.Fotbalistii echipei Inter care vor ramane la Milano vor putea sa se antreneze intr-o bula deocamdata, dar formatia nu are inca permisiunea sa joace vreun meci.Ramane de vazut daca FRF va mai insista pentru venirea in tara a lui Ionut Radu, dupa ce selectionerul Mirel Radoi l-a convocat in lcoul lui pe Florin Iacob de la UTA.Citeste si: