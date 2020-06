Ionut Radu si-a prelungit contractul cu Parma

Ziare.

com

Parma a reusit sa prelungeasca intelegerile scadente la 30 iunie ale unor jucatori imprumutati, intre care Radu, Gianluca Caprari (de la Sampdoria ) si Vasco Regini (tot de la Sampdoria).Radu, 23 de ani, este jucatorul echipei Inter Milano si a fost imprumutat in iarna la Parma, dupa ce in prima parte a sezonului a evoluat la Genoa , tot sub forma de imprumut.Internationalul roman nu a jucat niciun meci pana acum pentru formatia din Emilia-Romagna. El este asteptat sa revina in aceasta vara la Inter si sa ramana rezerva slovenului Samir Handanovici.Sezonul fotbalistic italian a fost intrerupt mai mult de trei luni din cauza pandemiei de coronavirus. Din aceasta editie a Serie A mai sunt de jucat 12 etape.