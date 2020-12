"Pe teren intra doi jucatori negri. Ups, am spus negri". Ironia comentatorului Emil Gradinescu si reactia CNCD-ului

Astfel, in momentul cand la oaspeti se pregateau sa intre Breeveld si Mensaj, Gradinescu a spus urmatoarele la microfonul celor de la TelekomSport: "Pancu trimite in teren doi jucatori negri. Ups, am spus negri. Cred ca trebuia sa spun altceva. De culoare, poate, dupa regulile absurde ale globalismului impus de UEFA si nu numai".Contactat de gsp.ro, Csaba Asztalos (46 de ani), presedintele Consiliului National pentru Combaterea Discriminarii, a spus ca institutia pe care o conduce s-ar putea sesiza in acest caz."Vom vedea saptamana viitoare daca ne vom sesiza. Fiind vorba de o televiziune, si CNA se poate sesiza. Nu cred ca se poate glumi cu asa ceva, vedem ca lumea a inceput sa glumeasca si se fac glume proaste. Comentatorii sunt auziti, sunt formatori de opinie si trebuie sa fie atenti", a declarat Asztalos.Citeste si: Diego Maradona Junior promite razbunare: "Cine mi-a ucis tatal va plati pentru asta"