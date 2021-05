Tehnicianul roman care si-a calificat echipa direct in grupele Ligii Campionilor

Daniel Isaila a terminat sezonul fotbalistic din Emiratele Arabe Unite, pe locul doi cu Bani Yas, pozitie care asigura calificarea directa in grupele Ligii Campionilor AsieiEl s-a batut pentru titlu pana in ultima runda si a construit o echipa de top care a facut minuni in acest sezon. Locul doi in EAU cu Bani Yas, dar si o calificare istorica in grupele Ligii Campionilor Asiei sunt bornele unui sezon istoric pentru antrenorul brasovean, in staff-ul caruia mai sunt si brasovenii Dumitru Stingaciu, Gabi Kajcsa si Marian Ungureanu."Sunt foarte obosit dupa un final de sezon istovitor. Ne-am luptat pentru titlul pana in ultimul moment. La finalul meciului cu Al-Wahda, scor 1-1, am simtit un pic de tristete in randul jucatorilor pentru ca au simtit si ei cat de aproape am fost de titlu. Mental jucatorii au afectati. Au aflat ca cei de la Al - Jazira conduceau cu 3-0. Toti cei de aici vorbesc de o performanta mare a echipei. Doar cand te uiti in spate, si vezi ca sunt cinci echipe de top care au terminat sub noi, realizezi cu adevarat performanta. Mergem direct in grupele Ligii Campionilor Asiei, o performanta cu care Bani Yas nu s-a mai intalnit de mai bine de 15 ani. Jucatorii, staff-ul tehnic si toti cei din club merita toate felicitarile", a spus Isaila pentru Monitorul Expres.La finalul acestei saptamani, fostul selectioner al nationalei de tineret revine la Brasov pentru o binemeritata vacanta. " Acum facem testele pentru COVID si apoi abia astept sa vin acasa. Avem nevoie de o vacanta, de liniste, dupa un sezon de foc", a incheiat Isaila.