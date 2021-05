Un roman joaca cu titlul pe masa in Emiratele Arabe Unite

Bani Yas, echipa romanului, a invins categoric, in deplasare, pe Al Dhafra, scor 5-0, in etapa cu numarul 25 din campionatul Emiratele Arabe Unite.In acelasi timp, Al Jazira, liderul campionatului, a castigat cu 2-0 meciul disputat pe teren propriu cu Al Ain astfel ca titlul se va decide in ultima etapa.Al - Jazira conduce in clasament cu 54 de puncte, iar Bani Yas este pe doi cu 53 de puncte.Ultima etapa a campionatului din EAU este programata luni atunci cand primele doua clasate vor juca pe teren propriu.