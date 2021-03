Cine este antrenorul roman care trage la titlu in Emiratele Arabe Unite

Tehnicianul de 48 de ani este lider in campionatul Emiratelor Arabe Unite, dupa ce echipa sa, Baniyas, a invins, pe teren propriu, cu scorul de 1-0, echipa Hatta.Singurul gol a fost marcat de mijlocasul argentinian Nicolas Gimenez, in minutul 28.Dupa 22 de etape, Baniyas este pe primul loc in clasament, cu 48 de puncte, urmata de Al Jazira, care are 47 de puncte si un joc mai putin disputat.Daniel Isaila (48 de ani), fostul selectioner al nationalei de tineret, si-a prelungit contractul cu gruparea din Emiratele Arabe Unite, FC Baniyas.El a parafat o noua intelegere pe inca doi ani si a primit o marire a salariului.Brasoveanul ii are in staff-ul sau pe Dumitru Stangaciu, Gabi Kajcsa si Marian Ungureanu.Citeste si: