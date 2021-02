Meci de cosmar pentru Daniel Isaila la Dubai. Antrenorul roman, scos din minti de arbitru

Apoi, in debutul partii secunde, Isaila a fost eliminat pentru proteste la adresa arbitrajului (57), iar un minut mai tarziu, echipa sa a ramas in 10 dupa eliminarea lui Joao Victor. Cei de la Al - Ahli au dat lovitura in minutul 73 prin golului lui Cruz, iar in minutul 89, Bani Yas a mai avut un jucator eliminat!"Vreau sa uit acest meci de cosmar in care am avut un arbitraj scandalos. Am avut un gol anulat eronat pentru ofsaid desi aici este VAR, un penalty clar neacordat, plus eliminarile celor doi jucatori . Dupa meci au fost dezbateri la televiziunile de aici, fazele au fost analizate indelung, ni s-a dat dreptate, dar, din pacate, rezultatul ramane cel din teren. Nici nu stiu ce sa mai cred despre VAR cand vezi ce decizii se iau. Este incredibil. Seicul nostru a venit dupa meci si ne-a felicitat pentru joc si spunea ca pur si simplu nu intelege ce s-a intamplat cu arbitrajul. Asta este, ne lingem ranile si ne concentram pe campionat ", a spus Isaila.Citeste si