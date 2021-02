Ce simptome a avut antrenorul roman vaccinat de Covid cu vaccinul chinezesc

"Aici, la Abu Dhabi, este o campanie de vaccinare in masa cu vaccinul chinezesc. L-am facut si eu, saptamana trecuta am facut rapelul dupa 21 de zile. Sunt ok, ma simt bine. Nu am avut niciun fel de probleme, doar o stare de somnolenta dupa administrarea vaccinului. Aici sunt foarte bine organizati, sunt multe centre de vaccinare si totul decurge conform planurilor anuntate de autoritati. La Abu Dhabi se merge pe vaccinul chinezesc, iar la Dubai se vaccineaza cu Moderna", a spus Isaila pentru monitorulexpres.ro .>Serul dezvoltat de chinezi are la baza un virus atenuat care declanseaza raspunsul imunitar la infectia cu SARS CoV-2.Pe plan sportiv, lui Isaila ii merge bine in Emiratele Arabe Unite. Dupa 16 etape, Bani Yas se afla pe locul 3 cu 32 de puncte, cu patru mai putin decat primele doua clasate, Al Sharjah si Al - Jazira. Joi, in etapa a 17-a, Isaila va juca derbyul contra celor de la Al - Jazira.Citeste si