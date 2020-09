Islanda, adversara Romaniei in barajul pentru Euro, meci de cosmar impotriva Angliei in Liga Natiunilor. Scenariu de film in minutele de prelungiri

La fel ca si noi impotriva nord-irlandezilor (1-1 in superioritate numerica), nordicii au trecut de putin pe langa un rezultat favorabil, dar contra unui adversar mult mai bine cotat, Anglia. Meciul disputat la Reykjavik a contat pentru Liga Natiunilor A si se indrepta spre un egal alb, in urma unei confruntari tensionate, cu cate un jucator eliminat de fiecare parte (islandezii au avut timp de 20 de minute un om in plus).Minutele de prelungire au avut insa un suspans aparte. Mai intai, britanicii au obtinut un penalty, iar Raheem Sterling a deschis scorul, dupa care, la doar cateva zeci de secunde distanta, a venit randul Islandei sa beneficieze de o lovitura de la 11 metri. Mijlocasul Bjarnason a ratat insa executia, pecetluind rezultatul final, 1-0 pentru Anglia.