Islanda - Romania, baraj pentru Euro 2020. Tricolorii ajung astazi la Reykjavik. Mesajul selectionerului pentru suporteri

"Stim ca in aceste timpuri este foarte greu pentru voi, suporterii nationalei Romaniei, sa fiti alaturi de noi pe stadioane. Dar la fel de bine stim ca sunteti milioane in fata televizoarelor care sunteti aproape de noi si vreti impreuna sa ne calificam. Luptam impreuna. Hai, Romania", a fost mesajul lui Radoi, conform news.ro.Tricolorii vor disputa trei meciuri in urmatoarea perioada: Islanda - Romania (8 octombrie - semifinala baraj Euro), Norvegia - Romania (11 octombrie - Liga Natiunilor), Romania - Austria (14 octombrie - Liga Natiunilor).