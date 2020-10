Islanda - Romania, baraj pentru Euro 2020. Jucatorii nationalei noastre s-au "antrenat" pentru VAR. Arbitraj video la meciul de joi

Astfel, conform site-ului frf.ro, tricolorii au primit luni seara vizita lui Augustus Constantin, membru al Comisiei Centrale a Arbitrilor. Acesta le-a prezentat jucatorilor diferite faze de joc si le-a explicat modul in care sunt judecate posibilele infractiuni, in principal in interiorul careului de pedeapsa. Un alt subiect important l-a reprezentat jucarea balonului cu mana si interpretarea situatiilor de acest gen.Ca un amanunt in plus legat de conditiile de disputare ale meciului, vor fi posibile 5 schimbari, iar in cazul in care se va ajunge in prelungiri, se poate face si inlocuirea cu numarul 6.