Islanda - Romania, baraj pentru Euro 2020. Nicolae Stanciu acuza un "razboi psihologic" al nordicilor. La mijloc sunt testele COVID

Anunt postat la data de: 06 Octombrie 2020 Esti pasionat de stiri? Ai observat greseli in articol(e)? Iti place ziare.com, stapanesti regulile ortografice si gramatica limbii romane?

Daca ai raspuns cu da, atunci te asteptam in echipa, trimite CV-ul tau la daniela.stanciu@nchcapital.ro. Ce trebuie sa faci? Click aici

Conform news.ro, Stanciu a mentionat ca el a primit rezultatul testului Covid-19 si ca acesta este negativ. "Pentru prima data dupa multa vreme venim cu un moral bun la lot, dupa rezultatele de luna trecuta. Toata lumea e mobilizata si sunt constienti de importanta acestui meci. Eu am primit rezultatul testului si este negativ. Nu pot sa mint ca nu m-am gandit la un razboi psihologic, am fost anuntati ca totul va dura intre patru si opt ore. Au trecut aproape 24 de ore de cand s-au facut testele, dar pana la urma e problema lor daca e adevarat si vor sa faca astfel de jocuri. Sper sa ne luam revansa pe teren. N-am idee cati dintre noi au primit testele, mi-e greu sa cred ca ar face asta (n.r. - sa anunte in ultima clipa unele rezultate pozitive) si nu vreau sa ma gandesc ca se va intampla ce s-a intamplat prin Insulele Feroe cu cei de la Slovan Bratislava", a declarat Stanciu.Meciul Islanda - Romania, din semifinala barajului de calificare la Euro-2020, va avea loc joi, de la ora 21.45.