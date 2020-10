Islanda - Romania, baraj pentru Euro 2020. Selectionerul Radoi, despre intarzierea rezultatelor la testele COVID

Anunt postat la data de: 06 Octombrie 2020 Esti pasionat de stiri? Ai observat greseli in articol(e)? Iti place ziare.com, stapanesti regulile ortografice si gramatica limbii romane?

"Nu avem nicio problema, planurile noastre pentru partida de maine continua la fel, noi ne-am facut treaba, suntem prezenti, autoritatile ne-au primit foarte bine in aeroport, ne-au facut testele. Probabil ca se intarzie ca au fost facute tarziu aseara. Chiar nu sunt ingrijorat. Sunt toti jucatorii valabili pentru antrenament. Toti jucatorii sunt la fel de conectati, suntem pozitivi, suntem increzatori, toti baietii au reactionat foarte bine. E clar ca maine seara va fi o partida dificila si aici m-as referi putin la banca tehnica, un antrenor care s-a apucat de fotbal atunci cand eu m-am nascut. A fost 7 ani la nationala Suediei. Islanda e echipa gazda si are un avantaj si pe banca tehnica are avantaj tot Islanda. E un antrenor cu mare experienta, cu mare personalitate, care isi arata la fiecare meci capacitatile tactice. In momentul de fata competitivitatea intre jucatori pe posturi este foarte ridicata", a spus Radoi, conform news.ro.El a precizat ca in acest moment are in cap probabil 50 la suta din echipa de start de joi. "Avem mai multe planuri de joc, vom aborda intr-un fel meciul, dar trebuie sa ne gandim ca este si o partida de 120 de minute", a mai afirmat tehnicianul..Meciul Islanda - Romania, din semifinala barajului de calificare la Euro-2020, va avea loc joi, de la ora 21.45.