Islanda - Romania, baraj pentru Euro 2020. Delegatia tricolorilor a primit rezultatele COVID. Un singur pozitiv, care va fi retestat

Conform site-ului frf.ro, toti jucatorii si membrii staff-ului tehnic sunt negativi, insa a fost consemnat si un rezultat pozitiv."N-a fost in contact cu jucatorii si este asimptomatic. Nu a locuit in cantonamentul de la Mogosoaia si a fost testat negativ la toate testarile anterioare deplasarii in Islanda. Tocmai de aceea, va fi retestat in aceasta seara, pentru a fi evitat un rezultat fals pozitiv", se precizeaza in comunicatul Federatiei Romane de Fotbal.