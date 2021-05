Scandal in Italia: fiica antrenorului, agresata de fanii echipei adverse!

Salernitana joaca pe terenul Pescarei astazi si are nevoie de o victorie pentru a reveni in prima liga italiana dupa o absenta de 22 de ani.Pescara, virtual retrogradata in Serie C, este pregatita de un antrenor din Salerno, Gianluca Grassadonia.Sotia acestuia a scris pe Facebook ca fiica lor de 18 ani a fost lovita si insultata de fanii Salernitanei. "Dupa cinci zile de insulte si amenintari, n-am mai rezistat. Ce s-a intamplat cu fiica noastra depaseste orice limita".Incercarea disperata a fanilor Salernitanei de a-l initimida pe antrenorul Pescarei n-a ramas fara urmari. Ambele cluburi au condamnat actiunile lor, iar politia a deschis o ancheta.