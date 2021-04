VIDEO Inregistrare incendiara cu Piturca: Rotaru e un jeg de om, Mangia e bulangiu

Emisiunea a fost incarcata pe YouTube cu tot cu pauze de publicitate, iar intr-una din aceste pauze s-a petrecut acest dialog halucinant. Piturca il desfiinteaza pe Mihai Rotaru, patronul de la CSU Craiova, pe portarul Pigliacelli, si spune ca fostul antrenor, Devis Mangia, ar fi fost dat afara pentru ca e homosexual.Piturca: Pigliacelli era o jigodie fara margini!Samuila: Dadea mesaje sa fie el capitan, da...Piturca: Nu numai asta. Aveam un pusti portar, Popica (n.r. - Laurentiu Popescu), l-am bagat in Cupa si i-am spus lui Pigliacelli sa-l incurajeaze si pe el. Nu voia! El era suparat ca de ce nu apara tot el si in Cupa!Samuila: Ce jeg!Piturca: Da, da, da, un jeg mare! A venit Rotaru si mi-a zis ca e razmerita in vestiar. De unde stii, ma, tu ca e razmerita? Stii tu ce-i aia?! O stiu eu, o stii tu ca vin si iti spun tie cativa jucatori ?!Samuila: S-au obisnuit prost cu antrenori sclavi, cocosati.Piturca: Daa, el voia sa-l dea afara de mult si pe Mangia, l-a prins ca-i trimitea mesaje unui jucator, era bulangiu. O sa vezi ca il schimba si pe grec (n.r. - Marinos Ouzounidis)Samuila: Ca nu joaca spectaculos?Piturca: Nuu, ca-l baga pe Vatajelu fundas dreapta... Am auzit deja ca e nemultumit, sunt multe discutii.Samuila: Imi povesteau astia ca se uita el pe InStat, are pareri...Piturca: E un libidinos, un jeg de om! Imi zice ca m-a dat afara. Pai, ba, in p***a ma-tii, daca ma dadeai afara nu trebuia sa-mi dai banii? 450.000 de euro! Astora asa trebuie sa le faci. Banii!Samuila: Intotdeauna v-am admirat pentru asta, ca v-ati luptat pentru drepturile dumneavoastra.Piturca: Acum am zis ca nu mai vreau sa stau, sa ma cert cu ei. El voia sa plec, pentru ca el nu mai insemna nimic pe-acolo. Inainte era seful.Samuila: Cum v-a adus, cum v-a convins?Piturca: Din prostia mea, ca a fost vorba de Craiova.Samuila: M-a mirat ca ati preluat din mers echipa.Piturca: Am avut incredere ca voi face o echipa buna acolo. Nu credeam ca Rotaru e un astfel de om. Trebuia sa-l injur de doua ori, sa-i dau un sut in cur, sa ma dea afara si sa-i dau banii. Asa trebuia sa-i fac.Samuila: Corect, sunt suta la suta de acord.