FOTO Iubita lui Cristiano Ronaldo, plimbare cu skijet-ul in Dubai. Imaginile sexy cu care Georgina si-a surprins fanii

Georgina si Cristiano s-au aflat in Emirate la cumpana dintre ani pentru ca fotbalistul portughez sa primeasca titlul de "cel mai valoros jucator al secolului", iar iubita sa a profitat din plin de vremea calduroasa de la Dubai, printre distractiile sale numarandu-se si o plimbare cu skijet-ul.Desi cei doi au parasit deja paradisul din Emirate, Georgina si-a alimentat numerosii fani de pe Instagram cu fotografii provocatoare facute la bordul ambarcatiunii. Pozele au devenit virale, adunand peste doua milioane de vizualizari in numai doua zile.Citeste si: Femeia momentului in Premier League. De la filme necenzurate la sefia unui mare club din Londra