VIDEO Imagini greu de privit. Iubitul tinerel al mamei lui Neymar a fost injunghiat. Cum vrea sa se razbune

Ineditul cuplu (Tiago e cu 4 ani mai tanar decat Neymar si cu 28 fata de mama acestuia, Nadine) se afla intr-o vacanta romantica in momentul in care s-a petrecut incidentul. Printr-o postare pe Instagram, brazilianul a prezentat ranile cu care s-a ales in zona gatului si a spatelui."Nu stiu ce s-a intamplat, eu n-am facut nimic. Am ajuns la restaurant si am cerut o portie de mancare. Am fost aproape de moarte pentru nimic", a afirmat brazilianul, sustinand ca a fost atacat de trei barbati, dintre care unul l-a injunghiat."Lucrurile nu vor ramane asa. Am numarul de telefon al persoanei care a facut-o si ma voi intoarce in Mexic", a promis Tiago Ramos, mentionand ca iubita sa, mama lui Neymar, n-a fost de fata la scandalul care putea sa-l coste viata.Citeste si: Suma uluitoare pe care o cheltuia Maradona in fiecare luna. Avea 50 de familii de intretinut