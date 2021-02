Cine e pustiul minune care a lasat Anglia pentru Germania. Va juca impotriva Romaniei in preliminariile Mondialului din 2022

Musiala, nascut la Stuttgart, s-a mutat in Anglia la varsta de sapte ani si a evoluat pentru nationalele de juniori ale ambelor tari.Pentru ca trebuia sa ia o decizie legata de viitorul sau la o echipa de seniori, in eventualitatea in care va fi convocat, Musiala a facut anuntul intr-un interviu acordat televiziunii germane ARD.''Am o inima pentru Germania si o inima pentru Anglia. Ambele inimi vor continua sa bata. M-am gandit mult la acest lucru, iar in cele din urma mi-am ascultat sentimentul ca decizia potrivita este sa joc pentru Germania'', a spus Musiala, subliniind ca simte ca aceasta a fost ''suta la suta cea corecta''.Selectionerul nationalei Germaniei, Joachim Loew, s-a intalnit cu Musiala si mama acestuia, dupa un meci jucat luna trecuta in Bundesliga si le-a dezvaluit ca intentioneaza sa il convoace pe jucatorul lui Bayern pentru meciurile din martie, din preliminariile Cupei Mondiale din 2022. Musiala ar putea face astfel si din lotul pentru EURO 2020.Jamal Musiala a marcat un gol in meciul pe care Bayern l-a castigat marti seara, la Roma, cu Lazio (4-1), devenind al doilea cel mai tanar marcator intr-un meci din fazele eliminatorii ale Champions League. Musiala si-ar putea face debutul in Nationalmannschaft chiar impotriva Romaniei, pe 28 martie, la Bucuresti , in Grupa J a preliminariilor pentru CM 2022. Germania va incepe campania pe 25 martie, la Duisburg, cu Islanda, apoi va infrunta Romania, pentru ca in data de 31 martie sa joace din nou la Duisburg, contra Macedoniei de Nord.Citeste si: