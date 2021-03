Veste proasta pentru nationala lui Radoi, venita din Germania

Astfel, fotbalistii nemti care evolueaza in Premier League vor putea participa la meciurile echipei nationale, inclusive la cel cu Romania, de pe 28 martie.Printre jucatorii din nationala Germaniei care evolueaza in Anglia se numara mijlocasul Ilkay Gundogan ( Manchester City ), desemnat cel mai bun jucator din Premier League in lunile ianuarie si februarie, precum si atacantul Timo Werner ( Chelsea Londra).Alti selectionabili sunt Timo Werner (Chelsea), Ilkay Gundogan (Manchester City), Kai Havertz (Chelsea), Bernd Leno (Arsenal) si Antonio Rudiger (Chelsea).Romania va juca pe 25 martie cu Macedonia de Nord, pe 28 martie cu Germania si pe 31 martie cu Armenia.