Cine este fotbalistul care, la 40 de ani, va juca pentru una dintre cele mai bune echipe din Spania

Joaquin este o legenda a clubului andaluz, pentru care a jucat 256 de meciuri in perioada 2000-2006.Internationalul spaniol (51 meciuri / 4 goluri ), a mai jucat la Valencia, Malaga si Fiorentina , iar din 2015 a revenit la Betis Sevilla.In acest sezon, Joaquin a disputat 30 de meciuri in toate competitiile, echipa sa terminand pe locul 7 in clasamentul din La Liga.